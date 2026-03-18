“水”をコンセプトとした5人組アイドル・LarmeR（ラルメール）が17日、公式サイトを更新。5月24日のラストライブをもって活動を終了し、メンバー全員がグループを卒業すると発表。さらに所属事務所も退所することを伝えた。【画像】「1からグループを作ることの難しさ」コメントした坂口渚沙「LarmeR 活動についてのご報告」と題し、「この度、2026年5月24日のラストライブをもちまして、LarmeRは活動終了となり、メンバー５