香港ジョッキークラブは18日、香港チャンピオンズデー（4月26日、シャティン）のG1・3競走の登録馬を発表した。日本調教馬はクイーンエリザベス2世カップ（芝2000メートル）がディープモンスター（牡8＝池江）、マスカレードボール（牡4＝手塚久）、ミュージアムマイル（牡4＝高柳大）など26頭、チャンピオンズマイル（芝1600メートル）はジャンタルマンタル（牡5＝高野）、シュトラウス（牡5＝武井）、ルクソールカフェ（牡4