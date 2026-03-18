歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が17日、自身のブログを更新。「身長抜き返す!?」と題し、背比べをする長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）と長男・堀越勸玄（市川新之助／12）の2ショットを披露した。【写真】「身長抜き返す!?」仲良く“背比べ”する長女・麗禾＆長男・勸玄の2ショット團十郎は、10日のブログで「今日ついに、麗禾の身長を勸玄がこえました！」と明かし、父としての驚きと寂しさが入り混じる胸中をつづってい