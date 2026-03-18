◇第6回WBC決勝ベネズエラ3─2米国（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）ベネズエラの精神的支柱としてチームを初優勝に導いたサルバドール・ペレス捕手（35）が喜びを爆発させた。この試合を全米放送した「FOXSPORTS」のポストゲームショーには、レッドソックスなどで通算2472安打、541本塁打を記録。殿堂入りも果たしたデービッド・オルティス氏（50）、ヤンキースのレジェンドであるアレックス・ロドリゲス氏（5