米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設工事が行われている沖縄県名護市辺野古沖で船２隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の女子生徒（１７）と船長の男性（７１）が死亡した事故は、勢いを保った低い波が押し寄せたことで転覆につながった可能性があることが、専門家の分析でわかった。水難学会理事の斎藤秀俊・長岡技術科学大教授によると、事故があった１６日午前、現場海域を含む沖縄本島の太平洋側では、東方約３００