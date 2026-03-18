BTSが、21日の光化門広場公演後、米ニューヨークに向かう。米経済紙フォーブスは17日「BTSは23日にニューヨークで音楽プラットフォームSpotifyと共同で、特別イベント『Spotify×BTS：Swimside』を開催する」と報じた。韓国メディアのマイデーリーは18日「4年ぶりに米国で完全体のステージ」との見出しで詳報。記事によると「今回のイベントは、正規5枚目のアルバム『ARIRANG（アリラン）』発売を記念して設けられた。約1000人のフ