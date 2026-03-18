老後の生活を支える保障として、多くの高齢者が受給している老齢厚生年金。年金受給前に亡くなると「それまで納めていた保険料が無駄になる」というイメージを持たれがちですが、厚生年金の役割は老後の生活保障だけではありません。 本記事では、厚生年金を納めていた人が亡くなった場合に、残された家族が受けられる可能性のある年金制度や確認しておきたいポイントについて解説します。 20歳から60歳まで働