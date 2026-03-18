物価高で値上がりが続き、毎日のランチ代を少しでも節約したいと考える方もいるのではないでしょうか。例えば、2026年2月25日には日本マクドナルド株式会社が約6割の商品について価格改定を実施しました。 ランチ代を節約する方法のひとつに、株主優待の活用があります。優待内容は銘柄ごとに異なりますが、どのような特典が受けられるのでしょうか。 本記事では、外食大手3社の優待内容や、単元株を10年保有した場合の