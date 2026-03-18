◆ 台湾＆韓国らとアジア1枠の出場権争いへ第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベネズエラの初優勝で幕を閉じた。今大会の結果を受け、ベネズエラとドミニカ共和国の2028年ロサンゼルス五輪出場が決まった。五輪開催国の米国を始め、ここまで出場6枠のうち3枠が確定。WBCで準々決勝敗退に終わった侍ジャパンは2027年11月に行われるプレミア12で五輪出場権の獲得を目指す。次回のプレミア12ではアジア、欧州＆