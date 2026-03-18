WBCは打率.320、1本塁打3打点、OPS.909の成績■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）にローンデポパークで行われ、米国代表はベネズエラ代表に2-3で敗れた。試合後にナインは呆然と立ち尽くした。主砲のカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）は銀メダルを授与されるも、すぐさま首から外し、失意を露わにした。2025年シーズンで自