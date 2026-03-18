【モデルプレス＝2026/03/18】女優の白石聖が18日、都内で開催されたメナード ブライトニング シリーズ「フェアルーセント」新ミューズ就任記者発表会に出席。デビュー10周年を迎えた思いを語った。【写真】27歳美人女優、書道経験者の達筆美文字◆白石聖、デビュー10周年で感じる「奇跡」今年デビュー10周年を迎える白石は「もう10年も経つんだっていうのが、まず驚きなんですけど…自分のハートの部分は、10年前と変わっていない