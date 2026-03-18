【モデルプレス＝2026/03/18】女優の白石聖が18日、都内で開催されたメナード ブライトニング シリーズ「フェアルーセント」新ミューズ就任記者発表会に出席。大切な存在を明かした。【写真】27歳美人女優、書道経験者の達筆美文字◆白石聖「真っ白」なスタイリングに白のワンピースにシルバーのハイヒールを合わせたスタイリングで登場した白石は「ブライトニングということで、きらきらに、真っ白に仕上げてもらいました」と笑顔