Stray Kidsがデビュー8周年を迎え、ファンに特別なプレゼントを贈る。Stray Kidsは3月25日、デジタルシングル『星、光 (STAY)』をリリースする。【写真】I.N、恵比寿に出没！私服オフSHOTが話題2018年の同日に正式デビューを果たした彼らは、8周年という記念すべき日に、絶大な支援を送り続けてくれるSTAY（ファン名）へ音楽を通じて改めてその真心を届ける。新曲の発表に合わせ、3月18日には公式SNSでジャケット画像が公開された