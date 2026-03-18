TWICEのデビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画が、未公開映像を加えた再編集版としてLeminoプレミアムで日本独占配信される。NTTドコモが運営する映像配信サービスLeminoの「Leminoプレミアム」では、3月30日0時より『ONE IN A MILL10N+』が日本初独占配信される。【写真】ほぼ紐だけ…TWICE・モモの“大胆バックレス”衣装2015年にデビューし、『CHEER UP』『TT』『What is Love？』『FANCY』『Feel Special』など数々の