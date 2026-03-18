BTSのカムバック公演を3日後に控え、李在明（イ・ジェミョン）大統領が安全管理に万全を期すよう強調した。3月18日、李大統領はSNSを通じて「3月21日土曜日、光化門（クァンファムン）広場にて、大韓民国の誇りであるアーティストBTSの公演が開催されます」と始まる長文のメッセージを投稿した。【写真】え、合成？李大統領、BTS・RM＆J.Y.Parkと3SHOT李大統領は「“アリラン”をテーマに、我々の美しい文化遺産とKカルチャーの魅