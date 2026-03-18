「京都北白川ラーメン魁力屋」は、2026年3月25日(水)から、「野菜たっぷりタンメン」を期間限定で販売する。【画像で確認】「野菜たっぷりタンメン」の料金は？2005年6月に京都の北白川で誕生した「魁力屋」は、現在、全国に177店舗を展開しているラーメンチェーンだ。看板商品は、「京都背脂醤油ラーメン」。サイドメニューも充実で、人気No.1の「焼きめし」はこだわりの醤油ダレで仕上げているため、ラーメンとの相性が良い。郊