彼女をすぐに怒らせてしまい、どうしたものかと頭を悩ませている方もいらっしゃると思います。感情的になりがちな彼女と平和な日々を送るためには、上手に付き合っている人のアドバイスに耳を傾けるといいかもしれません。そこで今回は『スゴレン』の男性読者のみなさんに、「ヒステリックな彼女と上手に付き合うための心がまえ」を教えていただきました。【１】彼女が自分の何に対してイライラしているのか冷静に分析する「テキト