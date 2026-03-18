【CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2016）熱線放射 クリムゾン Ver.】 【CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ パンダ Ver.】 7月 発売予定 価格 ゴジラ：6,270円 へドラ：4,620円 楽天ブックス限定商品 CCP JAPANは、ソフビフィギュア「CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2016）熱線放射 クリムゾン