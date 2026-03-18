第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）のリハーサルが１８日、甲子園球場で行われ、出場３２校の選手たちが入場行進を行った。リハーサル前には対戦校の監督対談が行われ、山梨学院の吉田洸二監督が、２２日の第３試合で対戦する長崎日大の平山清一郎監督と約１０分間、対談した。山梨学院はプロ注目の二刀流右腕・菰田陽生主将（３年）を擁し吉田監督は「（菰田は）調子が良ければ相手関係なく抑えます。でも調