◆大相撲▽春場所１１日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）東三段目１７枚目・龍葉山（時津風）が、東三段目４２枚目・古田（二所ノ関）を寄り切って、無傷の６連勝とした。「焦らずに攻めていけて良かった。一日一日集中して自分の相撲を取れている」と振り返った。序二段だった昨年九州場所は六番相撲から蜂窩（ほうか）織炎で途中休場。三段目だった先場所は６戦全勝としていたが、新型コロナウイルスに感染し、七番相