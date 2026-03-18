日本バレーボール協会（ＪＶＡ）が女子選手の日本国籍取得を巡る手続きで事実とは違う文書を作成し、昨年に協会幹部が処分されていた問題で、同協会が法務局に提出する上申書案を無断で作成し、提出していたことが１８日、分かった。昨年６月に協会は事実とは違う文書を作成し、担当したマーケティング本部長がけん責処分。川合俊一会長ら幹部５人が給与の一部を返納するなど処分された。同６月の会見では当該女子選手の所属先