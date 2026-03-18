UHD BD「ランニング・マン」 PMUF-10157,590円2026年6月3日発売 発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング (C)2025,2026 Paramount Pictures. All Rights Reserved. 今年1月に公開された映画「ランニング・マン」のデジタル先行配信が、3月18日に開始した。6月3日には、4K Ultra HD Blu-ray(UHD BD)、Blu-ray盤も発売される。価格はUHD BD/BDセットが7,590円、BD/DVDセットが5,390円。Amazon限定で、スチ