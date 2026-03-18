18日午前11時前、山形県大江町本郷で「プラスチックと簡易トイレが燃えている」と近くに住む男性から119番通報がありました。消防によりますと、ポンプ車が5台出動し消火活動にあたっていますが、午後1時現在で火は消し止められていません。建物5棟以上が燃えていて、ほかに簡易トイレが多数燃えているということです。これまでにけが人や行方不明者の情報はないということです。現場は大江町浄化センターから東に300メ}