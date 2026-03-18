動画配信サービス「Netflix」で世界独占配信中の実写シリーズ『ONE PIECE』シーズン2“INTO THE GRAND LINE”が、配信開始直後から世界的なヒットを記録している。Netflixが発表した週間グローバルTOP10（英語シリーズ部門／集計期間：3月9日〜3月15日）で堂々の1位スタートを切った。【動画】秘密犯罪会社バロックワークスの舞台裏3月10日の配信開始以降、本作はすでに1680万ビューを達成。世界92の国と地域でTOP10入りを果た