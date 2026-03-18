「うんこミュージアム YOKOHAMA BAY」が、7月に横浜・みなとみらいに常設店としてオープンすることが発表された。【画像】「うんこミュージアム」新店舗が横浜にオープン東京・名古屋・沖縄に続く常設4店舗目となる『うんこミュージアム YOKOHAMA BAY』は、横浜みなとみらいの大型商業施設「横浜ワールドポーターズ」2階にオープン。新たなコンセプトとなる本店舗は、写真映えするフォトジェニックな空間で、大人から子ども