贈り物や手土産にぴったりな紀ノ国屋の人気アイテム「スイーツバッグ」に、新色が仲間入り♡見た目の可愛さと、定番焼菓子の美味しさを同時に楽しめるギフトとして注目を集めています。春は卒業や入学などお祝いシーンも多い季節。気軽に贈れて喜ばれる、とっておきのスイーツギフトをチェックしてみませんか♪ 新色登場♡選べる5カラー 2026年は新たに4色が加わり、全5カラー展開に