◇第6回WBC決勝ラウンド決勝ベネズエラ3―2米国（2026年3月17日ローンデポ・パーク）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは17日（日本時間18日）、米国との決勝を3―2で制して初優勝を飾った。大会MVPにはマイケル・ガルシア内野手（26）が選ばれた。ガルシアは今大会7試合で26打数10安打の打率・385、1本塁打7打点と活躍。日本との準決勝では本塁打も放った。アクーニャとの1、2