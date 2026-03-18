警視庁警視庁野方署は18日、東京都中野区の70代男性が、昨年12月から今月までに投資名目で計約2億9千万円相当の金品をだまし取られる詐欺被害があったと明らかにした。署は男性から現金4千万円を詐取しようとした疑いで、受け子とみられる女を現行犯逮捕。関連を捜査する。署によると、男性は昨年11月、投資の勉強をうたうインターネットのバナー広告にアクセス。その後、交流サイト（SNS）のグループで投資に勧誘され、指定口