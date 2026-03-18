【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は１７日、イラン情勢への対応を理由に延期した中国訪問について、「５〜６週間後」になるとの見通しを示した。ホワイトハウスで記者団に語った。「中国も同意している」とも述べた。トランプ氏は今月３１日から４月２日にかけて、第２次政権で初めて中国を訪れ、習近平（シージンピン）国家主席と会談する予定だった。トランプ氏は記者団に対し、習氏について「会えるのを楽し