◇第6回WBC決勝ラウンド決勝ベネズエラ3―2米国（2026年3月17日フロリダ州マイアミ）ベネズエラが米国との激闘を制し、悲願の初優勝を飾った。試合終了の瞬間、守護神のパレンシアはグラブをマイアミの空に放り投げた。主砲のアラエスは涙を流して喜びに浸った。ベネズエラは日本、ドミニカ共和国、米国に続いて4カ国目で、南米初の優勝チームとなった。1―0の5回無死、7番のアブレイユがチームに貴重な追加点をもたら