俳優の豊嶋花（18）が、弾丸旅行で訪れた韓国での最新ショットを公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】豊嶋花の韓国旅行を楽しむ最新ショット（複数カット）1歳から子役として活躍し、5歳の時には“第2の芦田愛菜”と言われた豊嶋。2013年、NHKの朝ドラ「あまちゃん」ではヒロインの母親役を演じた小泉今日子の幼少期役、「ごちそうさん」では杏演じるヒロインの幼少期役を担当。テレビ朝日のドラマ「トットちゃん