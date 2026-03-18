米情報機関中枢の高官が「イラン戦争はイスラエルの陰謀だった」と糾弾して辞任した。国家テロ対策センターのジョセフ・ケント所長がその人で、17日トランプ大統領に辞表を提出したが、同所長はCIA（中央情報局）やFBI（連邦捜査局）などの情報を横断的にまとめ「大統領の対外軍事判断に関する情報を扱う司令塔的な立場」なので、関係者の動揺を招いている。加えて公開された辞表の内容も衝撃的だったので、その全文を紹介したい。