アミューズ所属の芸人・どくさいスイッチ企画によるお笑いライブ『どくさいスイッチ企画 presents「スイッチ」vol.2』が、4月18日に東京・渋谷ユーロライブにて開催することが決定した。 参考：伊藤健太郎が1人5役に挑戦スペシャルドラマ『TYPEなに？』ABCテレビで3月20日放送 「スイッチ」は、フリー芸人として自主ライブを重ねてきたどくさいスイッチ企画が、アミューズ所属後にスタート