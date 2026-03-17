『実熊瑠琉フォトスタイルブック みくまるる』（KADOKAWA）が5月29日（金）に発売される。 【画像】「歩くプリクラ」実熊瑠琉の初のフォトブック 『今日、好きになりました。蜜柑編』（ABEMA）への出演でZ世代から注目を集め、近年は女優としても活躍の幅を広げている実熊瑠琉の、初となるフォトスタイルブックの発売が決定。『グラビアザテレビジョン』に約1年半連載された「みくまる解体新書」からは、実熊瑠琉本人が瑞々