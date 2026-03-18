私はコハル。夫のキッペイと二人暮らしです。ある日娘のツムギ（23才）が困惑した様子で相談してきました。彼氏のノブトくんが「自分のカフェを開きたい」と言い出したのだとか。しかしノブトくんの開業計画はずさんだし、ツムギの人生を犠牲にする前提です。私たちはツムギとノブトくんと双方の両親、6人での話し合いの場を設けました。ノブトくんはその場でご両親から叱りとばされ、ツムギにはきっぱり断られ、がっくり肩を落と