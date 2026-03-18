◇第6回WBC決勝ベネズエラ3─2米国（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは17日（日本時間18日）、決勝でアメリカとの激闘を3―2で制して初優勝を飾った。精神的支柱としてチームを支えた主将のサルバドール・ペレス捕手（35）も世界一に喜びを隠し切れない様子だった。試合後のセレモニーで金メダルを受け取り、ベネズエラナインとトロフィ