さいたま地裁さいたま市の自宅マンションで2018年、同意を得た上でロープで首を絞めて茨城県の女性＝当時（21）＝を殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われた無職斎藤純被告（31）の初公判が18日、さいたま地裁（井下田英樹裁判長）で開かれた。検察側は冒頭、この女性とは別の横浜市の女性＝当時（22）＝に対する承諾殺人罪でも、被告を追起訴していたことを明らかにした。被告は罪状認否で、いずれの罪も「間違いありませ