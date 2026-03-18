ＮＨＫは１８日、放送センター（東京都渋谷区）の情報システム登録者計３万２９４０人に対し、メールを誤送信したと発表した。１００人ずつのグループ単位で送られ、各グループ内で他人のアドレスが見られる状態になっていた。不正利用などの二次被害は確認されていないという。ＮＨＫによると、１７日夜、外部のシステム保守担当者が、作業の承認依頼を行うメールの送信先として、誤ってシステムの登録者全員を選択、送信した