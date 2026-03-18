ミュージシャンのナオト・インティライミが１８日、Ｘを更新。ＷＢＣでベネズエラが優勝したことに「そりゃ強いわけなのよ」と理由を分析した。ナオトはマイアミにも拠点を持っており、ＷＢＣの日本対ベネズエラ戦も球場で観戦している。ＷＢＣはベネズエラがホームの米国を撃破し、初の優勝を飾り幕を閉じた。ベネズエラは準々決勝で日本とも対戦。一発のある強力打線だけではなく、投手陣も強力。決勝戦も結果、３−２の僅差