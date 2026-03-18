ＷＢＣの米国代表は１７日（日本時間１８日）の決勝でベネズエラに２―３で惜敗し、２０１７年となる２大会ぶりの世界一を逃した。試合後のセレモニーでは１３日（同１４日）のカナダとの準々決勝をもってロースターから外れたクレイトン・カーショー投手（３７）にも銀メダルが贈られ、レジェンド左腕はさわやかな笑みを浮かべた。メジャー通算２２３勝、サイ・ヤング賞を３度受賞したカーショーは昨季限りで現役を引退。ＷＢ