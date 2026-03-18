米フロリダ州の漁師が、混雑した高速道路の上空を不気味なオレンジ色のＵＦＯが飛ぶ様子を捉えた動画を撮影し、インスタグラムに投稿した。ネット上では、さまざまな意見が飛び交っている。英紙サンの米国版ＵＳサンが１７日、報じた。このＵＦＯを撮影したのは、フロリダ州パンハンドル南部のエメラルドコースト近くの高速道路を車で帰宅中だった漁師ブランドン・バートンさん。動画には、夜空をゆっくりと、しかし確実に進