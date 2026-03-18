【その他の画像・動画等を元記事で観る】ラックライフの代表曲「名前を呼ぶよ」のリリースから、今年で10年。2016年5月にリリースされた「名前を呼ぶよ」は、TVアニメ「文豪ストレイドッグス」のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲で、ラックライフのメジャーデビュー曲。 ラックライフの代表曲として広く知られ、YouTubeでは2900万回再生を超えるなど、国内外で長く愛され続けている。このたび、「名前を呼ぶよ」