秋田朝日放送 県警は、新年度から業務内容に応じて警察署で当直勤務をする警察官の私服の着用を認めることを決めました。 警察の当直勤務は、休日や平日の通常勤務が終わる午後５時１５分から翌朝８時半までで、所属する課にかかわらずその日に発生した事故や事件などの対応を行います。これまでは刑事課や生活安全課など普段は私服で勤務する警察官でも、制服を着用する必要がありました。県警は、当直勤務をする警察官の