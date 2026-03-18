株式会社マイナビ（本社・東京都千代田区）は、２０〜５０代の転職を希望している正社員と企業の中途採用担当者を対象に実施した、「マイナビ転勤と転職に関する調査レポート２０２６年（個人・企業）」の結果を１８日、発表した。正社員で働く２０〜５０代の転職希望者に、転勤がある会社で働くことへの考え方を聞いたところ、働きたくないと回答した割合が６８・８％（「働きたくない（２７・８％）」＋「どちらかと言えば