◆ＷＢＣ決勝米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラが米国に競り勝ち、悲願の初優勝を果たした。２０１３年から４大会連続で出場し、主将も務めたペレスは安打や好リードで勝利に貢献。今大会を独占配信した動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」のインタビューで「ベネズエラの人々のためにいつもサポートしてもらっているので、これ（優勝）が届けられて感謝