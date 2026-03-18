ベネズエラが初の世界一（c）SANKEI ＜2026年3月17日（日本時間18日）2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 決勝 アメリカ 対 ベネズエラ＠ローンデポ・パーク＞ これぞ、世界最高のベースボールと言えるだろう。WBC決勝、アメリカ対ベネズエラの一戦はベテラン勢が奮起したベネズエラが3-2で振り切り、念願のWBC初優勝を果たした。 両国の先発は対照的だった。2度目の優勝を狙うアメリカはメッツの若きエ}