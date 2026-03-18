Ｊ１名古屋は１８日、長期離脱に伴うリハビリのためブラジルに帰国していたＦＷマテウスカストロが来日したと発表した。クラブは「今後は日本国内において、引き続きけがの治療を進めてまいります」としている。マテウスは名古屋で通算３２ゴールを挙げてきたアタッカーで、昨季は２５試合出場５得点。１０月に左前十字靱帯（じんたい）を損傷し、同月２３日にチームを離脱し一時帰国していた。