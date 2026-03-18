俳優の佐藤健が１８日、都内で「ＰＯＰＯＰＯサービス発表会」に出席した。スマートフォン用のテレビ電話アプリ「ＰＯＰＯＰＯ」のイベント。メタバース上に自身のアバターが映し出される形で進められる会話システムに佐藤は「自動で勝手にカット割りしてくれて、ライティングしてカメラワークもしてくれる。初めて見たときはクオリティーの高さに驚きました」と目を丸くした。自身がＳＮＳなどでファンと接するときについて