ライフスタイルに関するメディア運営および不動産仲介事業を行う株式会社ＡＺＷＡＹは、睡眠に関する意識調査（１０代〜６０代以上の男女３００人が回答）を実施し、１８日に発表した。平日の睡眠時間でもっとも多かったのは６〜７時間で３７・７％（１１３人）。次いで５〜６時間２８・０％（８４人）、７〜８時間１５・０％（４５人）となった。一方、理想の睡眠時間は７〜８時間が５６・３％（１６９人）で過半数。８〜９