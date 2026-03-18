欧州ＣＬの決勝トーナメント１回戦４試合が１７日、各地で行われ、第１戦を０―３で落とした日本代表ＭＦ守田英正のスポルティング（ポルトガル）はボデグリムト（ノルウェー）を２戦合計で５―３と逆転し、１９８２〜８３年シーズン以来の８強入りを果たした。守田は後半２３分までプレーした。＊＊＊現地メディア「ＡＢＯＬＡ」は、１０点満点の採点で守田に「８・０」の点数を与えた。寸評では「ポジショニング